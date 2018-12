Solidariedade na receção ao Sp. Braga

O Tondela informou que a receção ao Sp. Braga, na próxima semana, terá uma forte componente solidária. Isto porque a receita de bilheteira irá reverter, na totalidade, para dois homens que lidam com problemas de saúde há vários anos e que tiveram ligação ao futebol: José Luís e Bruno Ferreira.Segundo nota do emblema beirão, José Luís foi massagista do Tondela durante alguns anos e ficou ferido com gravidade no incêndio da Associação de Vila Nova da Rainha , em janeiro deste ano. "Hoje continua uma luta diária com recurso a várias operações", refere o clube auriverde.Já Bruno Ferreira foi "foi guarda-redes no distrito [de Viseu] e em 2009 sofreu um traumatismo craniano e múltiplos traumatismos faciais durante um jogo".O Tondela joga este domingo em casa do Portimonense. A receção ao Sp. Braga está agendada para o próximo dia 8, às 18 horas, no Estádio João Cardoso.