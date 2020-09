Souleymane Anne reforça ataque do Tondela

Souleymane Anne é o mais recente reforço para o ataque do Tondela, informou esta terça-feira o próprio clube que atua no principal escalão português de futebol, através do seu sítio oficial.





"Estou feliz por estar aqui. Foi com muita alegria que recebi esta oportunidade, mas também com o sentimento de responsabilidade. A partir de agora sou mais um para ajudar. O meu foco está em poder adaptar-me rapidamente para contribuir para o sucesso da equipa", afirmou o avançado de 22 anos em declarações ao site dos beirões.Internacional A pela Mauritânia, Souleymane Anne chega proveniente dos franceses do EA Guingamp e assina um contrato válido para as duas próximas temporadas com o emblema português, juntando-se assim aos reforços Salvador Agra, Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau, Naoufel Khacef, Bebeto , Mario González, Abdel Medioub e Enzo Martínez.