Strkalj carece de reavaliação

Há uma dúvida para esclarecer no Tondela nesta manhã de terça-feira que marca o regresso aos trabalhos da equipa orientada por Natxo González. Tomislav Strkalj saiu com dores no ombro esquerdo do nulo caseiro com o Marítimo e terá de ser reavaliado.





O ponta-de-lança titular dos beirões não inspira, porém, grandes receios no que à gravidade da lesão diz respeito, mas hoje ter-se-á mais certezas sobre a sua disponibilidade ou não para a viagem, do próximo sábado, ao reduto do Santa Clara.