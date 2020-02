Strkalj é dúvida para esclarecer

Só hoje Natxo González saberá se pode contar com o seu ponta-de-lança para o jogo de sábado, nos Açores, frente ao Santa Clara. Tomislav Strkalj saiu com queixas no ombro esquerdo do jogo com o Marítimo, não treinou ontem, fez tratamento e realizou exame ao final do dia.





É este o cenário que aponta para esta quarta-feira as reais conclusões sobre o problema que o croata possa ter contraído no duelo com os madeirenses.