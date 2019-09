Strkalj espreita estreia nos Arcos

Tomislav Strkalj esteve no banco de suplentes nos últimos dois jogos do Tondela, mas não entrou em campo, olhando para a deslocação a casa do Rio Ave como oportunidade para à terceira ser de vez e estrear-se pelos beirões.





Dado curioso se tal se confirmasse uma vez que os vila-condenses foram o último clube ao qual o croata esteve ligado contratualmente, embora não tenha somado qualquer minuto pelo Rio Ave.Por outro lado, o avançado vê concorrentes como Toro e Castillo nas seleções e pode recuperar terreno.