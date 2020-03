Strkalj operado ao ombro não joga mais esta época

Tomislav Strkalj vai desfalcar o Tondela até final da época. O ponta-de-lança da equipa de Natxo González foi esta tarde operado com sucesso a uma luxação no ombro esquerdo.





O avançado havia contraído a lesão há pouco mais de um mês, numa partida caseira diante do Marítimo, tendo depois recuperado e voltado a competir, só que num treino desta semana voltou a ressentir-se do mesmo problema e teve mesmo de ir à faca...só voltará aos relvados em 2020/21. O Tondela publicou uma foto do camisola 28 no hospital após a cirurgia.Para opções para o eixo do ataque, o técnico espanhol ainda dispõe de Ronan e Rúben Fonseca.