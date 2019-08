Strkalj rescinde com o Rio Ave e ruma ao Tondela

Tomislav Strkalj é o mais recente reforço do Tondela. O avançado croata rescindiu por mútuo acordo o contrato que o ligava ao Rio Ave e rumou ao emblema beirão, pelo qual assinou um vínculo com a mesma extensão daquele que o ligava aos vila-condenses, ou seja, até 2023.Contratado pelos rioavistas ao NK Osijek, da Croácia, a meio da última época, o dianteiro, de 23 anos, só chegou a Portugal neste defeso, tendo passado a segunda metade da derradeira campanha cedido ao NK Rudes, também do seu país natal.Cumpriu o defeso com a equipa comandada por Carlos Carvalhal, mas rescindiu sem ter realizado qualquer jogo oficial, acabando por rumar a Tondela.Depois das contratações de Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares, Manu Sánchez, Philipe Sampaio, Filipe Ferreira, Richard Rodrigues, Jonathan Toro, Pepelu, Rubilio Castillo, Pedro Augusto e Denilson Junior, Strkalj é o 13.º reforço dos auriverdes para a nova época.