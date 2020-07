Telmo Arcanjo assina contrato profissional com o Tondela

Telmo Arcanjo deu mais um passo em frente no seu processo de crescimento enquanto jogador, ao ter rubricado um contrato profissional com o Tondela, válido até 2023.





Uma medida da SAD que premeia o esforço do médio, de 19 anos, que se tinha estreado pela equipa principal na reta final da Liga NOS, concretamente no duelo com o Gil Vicente. Aí saltou do banco, mas depois foi titular na importante receção ao Sp. Braga, que os beirões venceram por 1-0."Era um sonho que tinha desde pequeno", resumiu Telmo Arcanjo, em declarações aos meios do clube. "Aqui sinto-me em casa. As pessoas gostam de mim, gosto de cá estar e posso jogar o meu futebol", acrescentou.Telmo Arcanjo chegou ao Tondela no último verão, depois de vários anos na formação do Belenenses. O médio começou por jogar na equipa sub-19 dos auriverdes, onde fez 7 golos em 25 jogos, e acabou a época integrado no plantel de Natxo González.