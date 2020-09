Telmo Arcanjo garante vitória do Tondela frente ao Sp. Covilhã

O Tondela realizou, esta quarta-feira, um jogo de preparação frente ao Sp. Covilhã, clube que milita na 2ª Liga. O resultado verificado ao cabo dos 90 minutos acabou por ser um 1-0 favorável aos tondelenses, tendo Telmo Arcanjo apontado o tento solitário.





De acordo com informação partilhada pelo Tondela, o golo surgiu à passagem do minuto 82, na sequência de um livre lateral. Esta é, assim, a segunda vitória dos beirões, que já tinham vencido o FC Porto B, na pré-época.Para esta quinta-feira, o conjunto orientado por Pako Ayestarán tem agendado mais um treino no estágio n Luso.