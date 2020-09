Tondela empata em jogo-treino frente ao Feirense com Telmo Arcanjo em destaque

A um dia do final do estágio de uma semana no Luso, o Tondela empatou, esta manhã, a uma bola diante do Feirense, com Telmo Arcanjo a marcar o golo dos auriverdes, aos 75 minutos. O médio-ofensivo já havia sido o autor do tento da vitória, na última quarta-feira, perante o Sp. Covilhã.





O conjunto de Santa Maria da Feira colocou-se em vantagem, na primeira parte, com um golo de Fati, aos 32 minutos, mas o médio-ofensivo acabaria por selar o empate na parte final do jogo. A equipa comandada por Pako Ayestarán treina de novo esta tarde e amanhã de manhã antes de voltar a Tondela.