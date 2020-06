Testes à Covid-19 com resultados negativos em Tondela

O plantel, equipa técnica e staff do Tondela voltaram a ser testados à Covid-19, de acordo com o protocolo de retoma da Liga. Todos os exames tiveram resultados negativos, pelo que o grupo beirão encontra-se livre de qualquer impedimento nesta fase.





O regresso ao campeonato é já esta quinta-feira, no Estádio da Luz, diante do Benfica. O grupo voltará a ser submetido a novo rastreio esta quarta-feira, 24 horas antes do encontro.