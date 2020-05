Testes a todo o grupo de trabalho

Todos os jogadores do Tondela, equipa técnica e staff de trabalho chamado a intervir para os próximos tempos, vão estar na tarde desta 2ª feira sujeitos a testes serológicos para avaliação da resposta imunitária à Covid-19.





Os responsáveis do clube beirão estão a contar com todos os atletas presentes até ao fim da manhã, uma vez que no dia de ontem ainda se mantinham as restrições de movimentação entre concelhos por todo o país e não era obviamente aconselhável a viagem de regresso.Registe-se que o plantel às ordens de Natxo González vai voltar aos treinos, de forma individualizada, a partir desta terça-feira, preparando a retoma da 1ª Liga que está prevista para o final do mês.No caso do Tondela, o calendário marca a visita ao Benfica, seguindo-se a receção ao Aves, mas a marcação final dos jogos e estádios ainda está por decidir.