Testes PCR/zaragatoa do Tondela deram todos negativo

Num fim de semana em que foram confirmados casos positivos de Covid-19 nos plantéis principais de V. Guimarães, Famalicão e Moreirense, tal não se verificou, felizmente para o Tondela, no plantel e staff dos beirões.





Jogadores e equipa técnica realizaram ontem os testes com recurso a zaragatoa e os auriverdes, em comunicado publicado há minutos, anunciaram que os resultados foram todos negativos."EXAMES À COVID-19 NEGATIVOSConforme estava planeado o final da primeira semana de treinos individualizados contou com a realização de testes PCR/zaragatoa para a deteção do SARS-Cov-2 a todo o plantel, equipa técnica e staff, cujos resultados foram negativos.Os resultados obtidos permitem que o protocolo de segurança e higiene prossiga dentro do inicialmente previsto pelo Departamento Médico do CD Tondela, mantendo-se, fora dos períodos de treino, a obrigação do isolamento social para todos os atletas e restante staff."