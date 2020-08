Tiago Almeida assina contrato profissional até 2023

A evolução de Tiago Almeida na equipa principal do Tondela na última época, desde a estreia até se assumir como titular, foi premiada. O lateral-direito assinou contrato profissional de três temporadas com os auriverdes.





"Este ano que passou não podia ter corrido melhor. Tornar-me profissional é a cereja no topo do bolo. Foi natural escolher o Tondela. Sempre senti que estava em casa e a receção dos adeptos depois do jogo com o Moreirense mexeu comigo", afirmou o jovem defesa, de 18 anos aos meios da SAD auriverde em dia de arranque dos trabalhos da nova temporada.Para além do lateral, Jaquité, Ruben Fonseca, Jota, Telmo Arcanjo e Joel Sousa são exemplos de jogadores da equipa principal que são oriundos da 'cantera' tondelense.