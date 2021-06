Tiago Almeida em isolamento após testar positivo à covid-19

O lateral direito do Tondela Tiago Almeida teve esta terça-feira um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, responsável pela covid-19, anunciou o clube da Primeira Liga no site oficial na Internet.

Segundo a nota informativa do Tondela, o caso positivo foi detetado após "a bateria de testes" ao novo coronavírus, realizada na segunda-feira a todos os elementos do plantel e do staff.

"O atleta em causa é Tiago Almeida, que já se encontra em isolamento, respeitando assim as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O restante plantel e staff testaram negativo", informa o clube.

O Tondela regressou esta segunda-feira ao Estádio João Cardoso para iniciar os trabalhos de preparação para as provas oficiais e a nova época 2021/22 na Primeira Liga, dedicando o dia a exames médicos.