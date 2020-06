Tiago concretizou o sonho

Tiago Almeida não irá esquecer o momento em que foi lançado por Natxo González aos 63 minutos do encontro com o Sporting, em Alvalade, onde se estreou oficialmente na equipa principal do Tondela.

“Foi um momento único e especial, que vou recordar para sempre. Foi um sonho de menino concretizado, jogar na Liga. Estava confiante, ao início um pouco nervoso mas depois foquei-me no jogo e acho que correu bem”, começou por dizer o lateral-direito, de 18 anos, que tinha 24 jogos cumpridos esta época nos sub-19 dos beirões.

“A oportunidade surgiu e acho que a consegui agarrar. Agora é continuar a trabalhar ao máximo”, frisou, em declarações aos meios do clube. A equipa perdeu no Estádio de Alvalade, mas o jovem destacou a “qualidade da exibição”.