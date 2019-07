Tomané assina pelo Estrela Vermelha

Tomané rumou esta segunda-feira a Belgrado, para assinar por três temporadas pelo Estrela Vermelha, um dos principais clubes da Sérvia.





O avançado português do Tondela viajou juntamente com Miguel Pinho e Rui Guimarães para cumprir todas as formalidades antes de assinar, num negócio a rondar os 800 mil euros - em que V. Guimarães e Arouca também lucram.