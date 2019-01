Tomané: «Fomos a única equipa que mereceu ganhar»

Tomané vestiu a pele de Quaresma e fez o golo de uma vida Tomané vestiu a pele de Quaresma e fez o golo de uma vida

Autor do segundo golo do Tondela diante do Sporting , num momento para mais tarde recordar, Tomané deixou claro que os beirões foram a equipa que mais fez por vencer no embate desta noite e que, por isso, o resultado acaba por ser justo."Trabalhámos muito, foi o jogo muito difícil, com uma grande equipa e acho que merecemos. Fomos a única equipa que mereceu ganhar. Parabéns aos jogadores e a toda a estrutura. Não somos os maiores agora, como também não éramos os piores há quatro jogos. Agora é somar e próximo jogo é para tentar ganhar""Não é fácil jogar com 11 com Sporting, com menos um mais complicado é. Mas foi um grande trabalho da equipa, merece este prémio de equipa""Já tinha tentado e correu bem. Às vezes somos felizes, outras vezes não mas isto é futebol"