Tomané recorda golaço marcado ao Sporting: «Foi dos mais bonitos que marquei»

O Tondela está a poucos dias de receber o Sporting, líder do campeonato, e com a ambição de repetir o que aconteceu nas duas últimas temporadas, em que os beirões levaram de vencida a formação leonina no Estádio João Cardoso. Os auriverdes recuaram até janeiro de 2019, quando brilhou Tomané com um grande golo, na vitória por 2-1.





"Lembro-me sempre, é um golo bonito, dos mais bonitos que fiz. Diferente pelo mediatismo, foi contra o Sporting, mas foi um golo importante e uma vitória muito importante para nós na altura. O golo foi muito falado durante a semana, depois foi considerado acho eu o melhor golo da época. Foi importante pela vitória, o que não é fácil frente a um grande como o Sporting, mas que me vou lembrar e muitas vezes vejo o vídeo desse golo, porque orgulho-me muito", referiu o avançado português, em declarações ao 'Podcast Auriverde', emitido esta terça-feira pelo clube tondelense.Atualmente, Tomané representa os turcos do Samsunspor, depois de ter estado época e meia nos sérvios do Estrela Vermelha. Mas continua atento ao que se passa com os auriverdes, acreditando que estes podem voltar a triunfar diante do Sporting."É um jogo difícil para o Tondela, contra um Sporting que está muito bem este ano, está diferente, mais compacto, defensivamente muito forte. É uma equipa diferente e por isso tem a vantagem que tem sobre os rivais diretos. Tondela tem mostrado boa imagem contra os grandes, contra o Sporting ainda mais. As coisas podem acontecer", afirmou."Os jogadores têm de acreditar. A motivação é máxima por ser um jogo contra uma grande equipa e um mediatismo diferente, apesar de não haver adeptos. É um jogo onde tudo pode acontecer. Se o Tondela for uma equipa concentrada e forte defensivamente, e em casa tem feito um bom campeonato, tudo pode acontecer. Espero que consigam um bom resultado. Vou torcer para que o Tondela vença o jogo", acrescentou Tomané, autor de 23 golos em 69 encontros ao serviço dos beirões, em 2017/18 e 2018/19.