Tomané volta aos convocados para o jogo com o Marítimo

O avançado Tomané voltou esta sexta-feira à lista dos convocados do treinador do Tondela, depois de ter cumprido castigo, estando na lista para fazer frente ao Marítimo, no sábado, na 14.ª jornada da Liga NOS.O treinador Pepa volta a contar com o avançado Tomané, depois de ter cumprido o castigo de um jogo, por ter sido expulso na 12.ª jornada frente ao Sporting de Braga, em Tondela.Tembeng continua de fora por "mais algum tempo", depois de ter sofrido uma luxação no ombro esquerdo, no mesmo jogo, que obrigou a cirurgia.O jogo entre Tondela, 17.º classificado, com nove pontos, e Marítimo, 15.º, com 11, está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela.Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.Joãozinho, Ricardo Costa, Ricardo Alves, Jorge Fernandes, David e Moufi.Sergio Peña, Hélder Tavares, João Mendes, Bruno Monteiro e Jaquité.Xavier, Tomané, Sabbag, Chicho Arango, Delgado e Murillo.