Tondela anuncia 2ª fase da campanha 'Somos Todos Tondela'

O Tondela anunciou, esta sexta-feira, a 2ª fase da campanha 'Somos Todos Tondela' nesta fase de pandemia do coronavírus. Há algumas semanas, o clube enviou mensagem aos sócios e distribuiu 'flyers' pelos adeptos e população local, mas, após aperceber-se da existência de situações mais graves, pôs mãos à obra...





Em parceira com a União de Freguesias de Tondela e Nandufe, os auriverdes vão recolher doações alimentares junto à loja do clube, no Estádio João Cardoso, para depois distribuir cabazes pelas famílias mais carenciadas do concelho de Tondela. Casos como os de pais sem emprego que não têm como dar de comer aos filhos não puderam deixar os responsáveis do emblema beirão indiferentes.