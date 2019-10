Tondela anuncia lotação esgotada para o jogo com o Benfica

Prevê-se casa cheia no domingo no Estádio João Cardoso, para o duelo entre Tondela e Benfica. Esta quarta-feira, poucas horas depois de ter colocado os ingressos para o público em geral à venda, o clube beirão anunciou a meio da manhã ter já lotação esgotada para o encontro com os encarnados, o que mostra bem a euforia que se criou em torno desta partida, que terá o seu pontapé de saída pelas 15 horas de domingo.





De acordo com os beirões, os detentores de lugar anual terão de adquirir o seu ingresso de sócio até sexta-feira, caso contrário esses mesmo lugares irão ser colocados à venda aos sócios do clube.