Tondela atira-se ao VAR e diz-se prejudicado: «Erros estão à vista de todos»

As reclamações do Tondela às mais recentes arbitragens têm subido de tom e o jogo frente ao Aves, no qual Jorge Fernandes acabou expulso, foi a gota de água. Por essa razão, o emblema beirão emitiu, esta quarta-feira, um longo comunicado no qual pede "respeito" e revela "incredulidade" pelos duelos mais recentes nos quais se sentiu prejudicado.Frisando que é política do clube "respeitar os árbitros" e manifestando total acordo em relação à "importância do VAR", o Tondela apontou, ainda assim, que os erros "estão à vista de todos" e que as "ferramentas não estão a ser utilizadas de forma correta"."A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio mostrar a sua total incredulidade com as recentes arbitragens ocorridas nos jogos do emblema tondelense.Sendo política deste clube respeitar os árbitros, salientamos a importância do VAR como instrumento para a verdade desportiva no campeonato da Liga NOS.Lembramos que não é do nosso timbre fazer comentários às arbitragens, mas a circunstância atual, neste caso os últimos quatro jogos do CD Tondela, assim o obriga.A totalidade dos jogos são alvo de transmissão televisiva e os erros em questão estão à vista de todos. Defendemos igualmente que o VAR e consequentes ferramentas não estão a ser utlizadas de forma correta para o benefício do futebol nacional.Sublinhamos que os últimos quatro encontros frente a Sporting CP, GD Chaves, Belenenses SAD e CD Aves foram exemplos crassos em que o CD Tondela acabou prejudicado e por isso mesmo defendemos que a culpa não pode ser colocada somente nos técnicos e dirigentes.Exigimos respeito pela única equipa que representa a região Centro do País".