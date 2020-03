Tondela cede pavilhão para ajudar no combate à Covid-19

O Tondela juntou-se à onda de apoio ao combate ao coronavírus, à qual se têm juntado múltiplas personalidades e instituições ao longo dos últimos tempos. Neste caso, o clube disponibilizou o seu pavilhão, que se encontra junto ao Estádio João Cardoso.





A Câmara Municipal de Tondela, em articulação com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões , armazenará o material necessário no combate à Covid-19 e distribuí-lo-á pelos 14 concelhos envolvidos."O CD Tondela recorda o papel que todos teremos que levar a cabo nesta fase, reforçando e apelando a que sejamos conscientes e responsáveis, porque esta vitória será alcançada na casa de cada um de nós", escreve o clube em nota divulgada no site oficial.