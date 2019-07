Tondela com equipa técnica completa

O Tondela anunciou esta segunda-feira a constituição completa da equipa técnica, liderada pelo técnico principal Natxo González, para a época 2019/20 da Liga NOS."O novo corpo técnico conta agora com Alejandro Esteve (treinador adjunto), Sergio Villacampa (preparador físico) e Pedro Taborda (treinador de guarda-redes)", anuncia num comunicado a SAD do clube beirão.Os três novos elementos juntam-se a Nuno Pereira (treinador adjunto), que se mantém em Tondela, e a Ricardo Alves (analista), de regresso a uma casa em que esteve em 2017/18.Segundo o comunicado do Tondela, a nova equipa técnica já marcou presença esta segunda-feira no primeiro treino da época 2019/20.