Tondela confirma mais um caso de Covid-19 no plantel principal

Está confirmado mais um caso de Covid-19 no plantel principal do Tondela. Agora é Ruben Fonseca a ter testado positivo ao novo coronavírus, apenas alguns dias depois de Jota. Os jogadores, alem de colegas de equipa, habitam no mesmo local.





Na passada quinta-feira, o Tondela deu conta do caso positivo do defesa Jota, que estava em isolamento desde a terça-feira anterior por apresentar falta de olfato e paladar. Ruben Fonseca, precisamente por ser próximo de Jota, também ficou em isolamento a partir de então, o teste realizado na passada quarta-feira deu inconclusivo e, agora, fez um novo teste que confirmou a infeção por SARS-CoV-2.O Tondela recorda que ambos estão afastados de qualquer contacto com o restante grupo de trabalho desde a passada terça-feira, há precisamente oito dias. "Mais informamos que o resto do plantel, equipa técnica e staff testaram negativo", informa o Tondela, em comunicado.Recorde-se que o Tondela também tem sido afetado pela Covid-19 nos escalões de formação , com a deteção de vários casos positivos que levaram à suspensão dos trabalhos das equipas de juvenis e juniores.