Tondela conta com mais soluções para o jogo com o Farense

O Tondela visitou o Jamor com algumas condicionantes táticas por força do surto de Covid-19 que limitou as opções do técnico Pako Ayestarán. Obstáculos, contudo, que já não terão reflexos na preparação da receção ao Farense, uma vez que tanto Filipe Ferreira como Rafael Barbosa, que até já foram lançados na reta final do jogo frente ao Belenenses SAD, como Jaume Grau e Telmo Arcanjo, que foram poupados por não reunirem a melhor condição física, já estarão operacionais para a próxima jornada.