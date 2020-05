Tondela de volta ao Estádio João Cardoso para a realização de exames

O Tondela regressou esta segunda-feira às instalações do Estádio João Cardoso para a realização de testes serológicos, de despiste à Covid-19. Um processo que se prolongou durante várias horas.





Até a estrutura do futebol profissional, encabeçada pelo diretor-geral da SAD Nicola Ventra (o presidente David Belenguer está em Espanha), foi testada, para além dos jogadores, técnicos e staff de apoio ao futebol profissional. Os resultados serão conhecidos nas próximas horas, sendo que os jogadores de Natxo González regressarão aos treinos amanhã.Os trabalhos no relvado serão realizados ao abrigo de fortes medidas de segurança, a exemplo do que tem acontecido nos restantes clubes da Liga NOS, que já iniciaram a preparação da reta final do campeonato.