Tondela decide suspender toda a atividade

O Tondela suspendeu toda a sua atividade por tempo indeterminado. A decisão dos beirões foi conhecida, ao início da tarde desta sexta-feira, num comunicado com três pontos.





A equipa principal suspende toda a sua atividade, com os treinos a ser interrompidos por "tempo indeterminado", a loja do clube é encerrada e os serviços de atendimento ao público suspensos e será permitido a todos os funcionários continuarem a desenvolver as suas respetivas funções em "regime de teletrabalho".Estas medidas saíram de uma reunião realizada esta manhã pela SAD tondelense dirigida por David Belenguer.Recorde-se que, na passada terça-feira, o Tondela já tinha decidido suspender toda a atividade dos escalões de formação até ao próximo dia 28 deste mês.