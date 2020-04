Tondela disponibiliza-se a ajudar população: «Não podíamos ficar de braços cruzados»

O Tondela não quer que o isolamento social a que quase toda a população do concelho local está obrigada olvide aqueles que são os mais necessitados. Tendo isso em vista, o clube beirão lançou, nesta quarta-feira, um "repto".





"A viver dias de estado de emergência e com a grande maioria da população em confinamento, não podíamos ficar de braços cruzados e deixarmo-nos de preocupar com os nossos!", escreveram os auriverdes no seu site oficial, disponibilizando um contacto telefónico e o e-mail das Relações Públicas para facilitar a chegada dos pedidos de ajuda.Para os sócios, o clube enviará uma mensagem telefónica para que sejam informados da campanha, enquanto, para a restante população, serão distribuídos flyers nos correios, de modo a que todos no concelho de Tondela fiquem a par da campanha.