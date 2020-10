Tondela disponibilizou 500 bilhetes mas jogo com Portimomense só teve... 132 adeptos

O Tondela-Portimonense é um dos três encontros da 5.ª jornada da Liga NOS autorizados a ter público nas bancadas, além do Santa Clara-Sporting e do Farense-Rio Ave. A Liga permitiu que os clubes vendessem até 15% da lotação dos respetivos recintos mas o emblema beirão foi mais contido e disponibilizou apenas 10% dos 5 mil lugares do Estádio João Cardoso, ou seja, 500 ingressos.

Apesar da grande expectativa dos responsáveis auriverdes, tendo em conta que o último jogo com adeptos em Tondela tinha sido a 7 de março, frente ao Boavista, o jogo desta noite teve apenas... 132 espectadores nas bancadas.



O número oficial foi anunciado pelo speaker do Tondela durante a 2.ª parte do encontro com o Portimonense, que terminou com triunfo beirão (1-0), o primeiro da equipa orientada por Pako Ayestarán nesta edição da Liga NOS.