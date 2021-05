Tondela festeja permanência após derrota do Boavista em Alvalade

O Tondela teve uma tarde infeliz, com a derrota caseira diante do Belenenses SAD, mas terminou a noite desta terça-feira a festejar a permanência na Liga NOS nas redes sociais, na página do clube e nas dos próprios jogadores. Os beirões beneficiaram da derrota do Boavista diante do Sporting para carimbar a sétima presença consecutiva no escalão maior do nosso futebol.





Neste momento o Tondela soma 36 pontos e a equipa que se encontra em lugar de playoff, o Boavista, mantém-se com 30. No limite, o Boavista poderá derrotar o Portimonense e Gil Vicente nos jogos que lhe faltam e atingir os 36 pontos, no entanto os beirões têm vantagem no confronto direto, por terem derrotado a pantera no João Cardoso e empatado no Bessa.Aliás, as contas fecham-se para o Tondela precisamente devido à vantagem no confronto direto com os rivais que o perseguem e que ainda podem alcançar a fasquia dos 36 pontos. Num hipotético cenário de igualdade a cinco equipas com 36 pontos no fecho da época (Tondela, Gil Vicente, Famalicão, Marítimo e Boavista), o Tondela tiraria proveito dos 15 pontos somados nesses confrontos para salvar-se.