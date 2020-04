Tondela homenageia o seu "velhinho"

Em altura de ausência de futebol e em que os adeptos estão privados de ver as suas equipas, uma forma talvez infalível de aproximar clubes e apoiantes pode ser, por exemplo, homenagear os seus roupeiros, figuras marcantes no 'staff' dos respetivos emblemas.





Foi o caso do Tondela nesta quinta-feira. Os beirões partilharam a reportagem do 'Canal 11', no 71º aniversário de Rolando da Cruz, o seu roupeiro, conhecido carinhosamento como "velhinho"."Estou há 37 anos neste trabalho, desde o nada até esta fartura. Há muita gente que não dá o devido valor a um roupeiro. Sem esta função, os jogadores não se equipam e não podem jogar. Gostava de ver a obra do centro de estágio feita e depois queria a alegria do Tondela ficar em 5º lugar e apurar-se para uma competição europeia para eu conhecer aí um país qualquer", afirmou, concluindo em forma de sonho, Rolando da Cruz.