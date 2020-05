Tondela lança campanha para sócios com lugar cativo no estádio

O Tondela lançou esta terça-feira uma campanha de acesso a descontos aos sócios com lugares anuais e cativos para compensar os jogos de futebol à porta fechada no Estádio João Cardoso, anunciou a SAD do clube da Liga NOS.

"Os detentores de alugar anual e cativo terão direito a um desconto de 30% na renovação do lugar para a época 2020/21 ou a atribuição de um 'voucher' com crédito equivalente ao valor dos jogos em falta e a ser utilizado em compras de 'merchandising' do clube na Loja CDT", adianta um comunicado.

O documento esclarece ainda que, "caso não demonstrem interesse por qualquer das soluções, assume-se que a intenção dos sócios seja ceder os valores em questão ao Tondela, decisão que vai ajudar a manter a competitividade e compromisso do clube".

O clube explica que esta campanha surge por causa da atual pandemia da covid-19, que levou o Governo e a Direção-Geral da Saúde (DGS) a decretar que todos os jogos da I Liga, até ao final da presente época, se realizem à porta fechada.

Assim, os sócios e adeptos estão "privados de marcar presença nas bancadas do Estádio João Cardoso nos cinco jogos que a equipa vai disputar em casa na presente temporada" e, como alguns são "detentores de lugares anuais e cativos", o Tondela lançou esta campanha.

"Os sócios detentores de lugares anuais e cativos deverão comunicar a decisão que pretendem escolher através de e-mail, loja.cdt@cdtondela.pt, ou telefone, 968 989 196", anuncia o documento.

O clube informa ainda no comunicado de imprensa que "os detentores de lugar de camarote vão ser contactados diretamente pelos serviços do Tondela sobre este tema".

Até ao final desta época, o Tondela recebe ainda no Estádio João Cardoso o Desportivo das Aves (26ª jornada), o Paços de Ferreira (28ª jornada), o Famalicão (30ª jornada), FC Porto (31ª jornada) e Sporting de Braga (33ª jornada).

Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.

O jogo da 25.ª jornada está agora agendado para 04 de junho, às 19:15, no Estádio da Luz.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio.