Tondela na Choupana para subir na tabela

Constatando o grande equilíbrio que se verifica na segunda metade da tabela da Liga NOS, Pako Ayestarán espera conseguir uma vitória para subir algumas posições.

“É muito importante ganhar, como todos os jogos. Há nove equipas separadas por três pontos. Estão todas muito perto. Vamos enfrentar um adversário com uma equipa muito proativa, que joga muito posicional, mantém sempre a largura no seu jogo. Esperamos uma equipa ofensiva”, começou por antecipar o treinador, de 57 anos. Na verdade, até são 11 as equipas separadas por três pontos entre o 8º e o 18º lugar!

Eis aí, por outro lado, uma oportunidade para os beirões ultrapassarem os alvinegros. “Três pontos seriam importantes. Temos de trabalhar muito”, acentuou Ayestarán.