Tondela negoceia continuidade de Richard com o Internacional

Com o empréstimo a terminar a 30 do próximo mês, há a possibilidade de Richard continuar cedido ao Tondela pelo Internacional. É o que avança a 'Revista Colorada', dando conta do interesse dos auriverdes na permanência do extremo brasileiro.





"Já manifestamos a intenção de permanecer com ele, mas está tudo muito confuso em Portugal", afirmou o diretor desportivo do Tondela, Luís Agostinho, citado por aquele meio da imprensa desportiva brasileira.Formado no clube de Porto Alegre, o extremo fez a primeira viagem rumo ao futebol europeu no último verão, após um período de empréstimo ao Vila Nova. O jovem avançado, de 20 anos, tem dois golos marcados em 19 jogos pela equipa comandada por Natxo González. O seu vínculo com o Internacional é válido até dezembro de 2021.