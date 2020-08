Tondela oficializa contratação do treinador Pako Ayestarán

O Tondela oficializou esta segunda-feira a contratação de Pako Ayestarán, tal como Record já havia noticiado.





O treinador basco de 57 anos, que na última temporada representou o clube mexicano Pachuca, assina contrato por uma temporada, até 31 de junho de 2021.Recorde-se, Pako Ayestarán foi adjunto de Quique Flores no Benfica, na temporada 2008/09.Segundo o comunicado do Tondela, Pako Ayestarán será coadjuvado por Joshe Viela, mantendo-se na equipa técnica Pedro Taborda para o treino dos guarda-redes e Ricardo Alves, responsável pela observação e análise."O novo timoneiro dos auriverdes já está desde a semana passada a trabalhar na preparação da nova época que tem início agendado para a próxima quinta-feira, dia 13, com a realização dos habituais exames médicos. Ayestarán será apresentado amanhã, em conferência de imprensa marcada para as 17h00", refere ainda a nota do clube da Liga NOS.