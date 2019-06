Tondela oficializa saída de 10 jogadores

O Tondela oficializou, em comunicado, a saída de 10 jogadores do plantel, que terminavam contrato ou viram os respetivos empréstimos aos beirões acabar agora com a entrada do novo mês de julho.





Os futebolistas em causa são Ricardo Costa, Joãozinho, David Bruno, Ícaro Silva, Tembeng, Jorge Fernandes, Sergio Peña, Pablo Sabbag, Juan Delgado e Arango.

"A CD Tondela – Futebol SAD vem por este meio agradecer todo o brio e profissionalismo aos jogadores que representaram os auriverdes e que hoje terminam ligação ao nosso clube.

Desta forma deixamos uma palavra de reconhecimento aos jogadores Ricardo Costa, Joãozinho, David Bruno, Ícaro Silva e Tembeng, bem como aos atletas que estavam emprestados e que assim regressam aos clubes de origem - Jorge Fernandes, Sergio Peña, Pablo Sabbag, Juan Delgado e Chicho Arango.

A todos eles, encerrado que está o ciclo com a nossa camisola, a CD Tondela – Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais."