Tondela participa em encontro Hope Group

Em novembro, o Tondela anunciou a venda de 80% das ações da SAD à Hope Group e, esta semana, o emblema beirão fez-se representar, em Granada, num encontro de equipas geridas pelo mesmo grupo.Assim, o treinador Pepa reuniu-se com o técnico dos chineses do Chongqing Lifan, Jordi Cruyff, e do Granada, Diego Martínez, com o objetivo de trocar conhecimentos. O diretor desportivo, Carlos Carneiro, e o diretor-geral da SAD, Nicola Ventra, compuseram a restante comitiva tondelense.Foi a primeira vez que o Tondela participou num destes encontros desde a venda da maioria da SAD. No facebook, o emblema beirão deu a conhecer a iniciativa com uma foto onde se veem Pepa, Jordi Cruyff e Diego Martínez.