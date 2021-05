Tondela pode selar permanência

O campeonato aproxima-se do fim e o grande objetivo do Tondela, a permanência, pode ficar matematicamente confirmado já na próxima jornada. Para isso acontecer, os beirões precisarão de vencer em casa do Boavista na próxima sexta-feira e ainda de um deslize do Farense na receção ao V. Guimarães, que se realiza na véspera. Este cenário colocaria o Tondela com nove pontos de avanço sobre o antepenúltimo classificado e com vantagem no confronto direto com o Boavista.

O plantel de Pako Ayestarán retoma os trabalhos hoje, depois de dois dias de folga, para iniciar a preparação do encontro no Bessa. Murillo, que falhou o Benfica por lesão, será reavaliado.