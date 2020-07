Tondela pode ter baixa de peso para a receção ao FC Porto

Cláudio Ramos falhou a partida com o Famalicão devido a uma mialgia na coxa esquerda, mas hoje fez novos exames complementares, que detetaram um estiramento. Por isso, tudo indica que o guarda-redes internacional português irá falhar a partida desta quinta-feira entre Tondela e FC Porto.





Nesse sentido, Babacar Niasse tem via aberta para enfrentar um grande do futebol português pela primeira vez na carreira, ele que beneficiou da lesão de Cláudio Ramos para se estrear em jogos da Liga NOS, frente ao Famalicão.O senegalês tem 23 anos e cumpre a época de estreia no futebol português, ele que foi contratado pelo Tondela no último defeso, após experiência de quatro épocas nos belgas do Eupen.Ricardo Valente e Jhon Murillo também continuam aos cuidados do departamento médico, tal como Cláudio Ramos. Segundo o boletim clínico divulgado pelo clube, o primeiro tem uma lesão muscular na coxa esquerda e o segundo um estiramento na coxa direita.