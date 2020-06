Tondela preparado para duelo com o Benfica

É já depois de amanhã que o Tondela vai enfrentar o Benfica, no Estádio da Luz. Trata-se do maior palco da Liga NOS mas que, por força das novas circunstâncias, não terá público. "Vai ser algo novo para toda a gente, portanto não se sabe bem se haverá vantagem para quem joga em casa, mas jogar sem público será novo para todos. Vai partir tudo em pé de igualdade", referiu o avançado Ricardo Valente aos meios do clube, garantindo que o Tondela está pronto.

"Penso que estamos bem preparados. Compromisso e motivação haverá sempre", frisou, lembrando que já marcou um golo ao Benfica pelo Marítimo, num jogo que terminou empatado a uma bola, em 2017.

Valente aproveitou a fase de isolamento para passar tempo com a família, já que foi pai recentemente. O extremo lembrou ainda que o Tondela pretende "a permanência o mais rápido possível", admitindo que a equipa está "mais ou menos tranquila".

Entretanto, está agendada para hoje a conferência de imprensa de Natxo González, de lançamento do jogo com o Benfica. A novidade é que, devido às restrições associadas à pandemia, o treinador espanhol falará aos jornalistas através de videoconferência, às 12 horas.