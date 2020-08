Tondela procura aprimorar condição física

Depois de muito trabalho com bola no início da semana, o plantel do Tondela dedicou-se, ao longo dos últimos dias, a exercitar mais a parte física para aperfeiçoar essa mesma condição dos jogadores.

Os pupilos de Pako Ayestarán estão a reagir favoravelmente à carga das sessões organizadas pela equipa técnica, o que também está relacionado com o curto período de férias gozado pelos mesmos.





Os beirões vão folgar hoje e voltam amanhã para iniciar outra semana de treinos.