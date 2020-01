Tondela quer os "três pontos importantíssimos" no estádio do Sp. Braga

O treinador do Tondela, Natxo González, assumiu este sábado que a vitória, este domingo, em casa do Sp. Braga, em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS, é "importantíssima" para a manutenção da equipa beirã.

"À medida que vão passando os jogos, cada ponto é muito importante para todas as equipas e três são importantíssimos, e todos sabemos a responsabilidade que temos em dar uma resposta, porque vamo-nos aproximando do objetivo e a nossa ideia é chegar lá o quanto antes", ambicionou Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo marcado para domingo, às 20 horas, no Estádio Municipal de Braga, o técnico espanhol acrescentou que o Tondela "está bem" já que "antes do jogo tudo está bem".

"É um Tondela com a ideia de sempre, fazer as coisas o melhor possível para ter opções de poder somar [...]. Estamos com vontade de jogar, que é o que gostamos, e jogar ao fim de semana, num bom estádio", acrescentou.

O treinador auriverde defendeu que "não se pode viver do passado, nem para o bem, nem para o mal", lembrando os resultados da última jornada, em que o Tondela empatou, 1-1, na receção ao Gil Vicente, e o Sp. Braga foi ao Belenenses fazer uma goleada, por 7-1.

Neste sentido, Natxo González admitiu que o Sp. Braga é uma das equipas "poderosas" dentro da Liga portuguesa e "importante na Europa", mas, ainda assim, o técnico dos beirões lembrou que, "mesmo com tudo isso", os bracarenses têm somente mais dois pontos do que o Tondela.

"Vamos enfrentar uma equipa que vai ter mais posse de bola do que nós, sabemos isso e temos isso assumido. A partir daí, temos de dar resposta quando recuperarmos a bola e temos de ter capacidade para decidir bem e, em cada momento, conseguir uma transição rápida, ou uma pausa maior. É a resposta que temos de dar", adiantou.

O Tondela, nono classificado com 19 pontos, vai a casa do Sp. Braga, na sétima posição com 21, no domingo, a partir das 20 horas, a fechar a 16.ª jornada da Liga NOS.