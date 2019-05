Tondela renova com Jaquité e assina primeiro contrato com Rúben Fonseca

O Tondela renovou por duas épocas com o futebolista guineense Jaquité e assinou o primeiro contrato profissional com Rúben Fonseca, de 19 anos, melhor marcador da fase regular do campeonato de sub-19."Sendo o primeiro ano de sénior, e com outros jogadores mais velhos do que eu, sei que vai ser difícil, mas acima de tudo tenho de confiar em mim e continuar o meu trabalho, porque se cheguei até aqui também não vou desistir", assumiu Rúben Fonseca.O avançado, melhor marcador da fase regular do campeonato de sub-19, não escondeu a alegria e assumiu o "passo muito importante" que está a dar, consciente de que "muitos jogadores" da sua idade, e até mais velhos, queriam estar no seu lugar.Para Rúben Fonseca o "maior objetivo é a estreia na Liga NOS, este ano já, se possível" e, depois, "com calma", afirmar-se "na equipa, com golos e boas exibições", como assumiu a primeira contratação da SAD do Tondela para a época 2019/20.David Belenguer, presidente da SAD do Tondela, assumiu que a prioridade da sociedade e do clube "é pensar o futuro do Tondela na 'cantera' e promover os jovens que estão na academia, para que tenham o sonho de chegar à primeira equipa", tal como aconteceu com o médio Jaquité.Com contrato até 2020, João Jaquité, de 23 anos, renovou com o Tondela por mais duas épocas, até 2022, e não escondeu a felicidade por estar "mais consolidado no Tondela" e ter sido chamado para a seleção da Guiné Bissau, pela qual vai participar no Taça nas Nações Africanas (CAN)."Estou muito feliz e sinto muito orgulho, mas agora vamos pensar no futuro, vamos ter a CAN e aqui, no Tondela, só quero ganhar. É muito complicado, mas para o ano o sonho maior é a Liga Europa", assinalou o médio.