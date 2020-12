Tondela responde a Francisco J. Marques: «Lá estaremos de forma briosa e nada ridícula»

Ainda faltam cerca de 24 horas para o arranque do segundo 'round' entre FC Porto e Tondela, desta feita para a Taça, mas os ânimos já estão 'quentinhos' e deixam antever um jogo de grande luta. A batalha começou fora das quatro linhas, na passada sexta-feira, quando Pako Ayestarán desferiu o primeiro golpe, ao criticar a postura do banco dos dragões no jogo a contar para o campeonato.





@FranciscoMarkes obrigado pelo vídeo onde realmente se vê o nosso treinador a dar indicações à equipa Amanhã lá estaremos de novo a defender o @CDTondela1933 de forma briosa e nada ridícula.#respeito #juntos #orgulhobeirão https://t.co/IeRqYOizVf — CD Tondela (@CDTondela1933) December 12, 2020

Os azuis e brancos não se deixaram ficar e, através de Francisco J. Marques, diretor de comunicação, reagiram. O dirigente colocou um vídeo com imagens do técnico nesse mesmo jogo, acusando-o de adotar a estratégia que criticou. "Falta apenas saber se Pako Ayestarán foi só ridículo ou a prestar serviço externo...", escreveu à altura.Ora, esta publicação também não ficou sem resposta. Já este sábado, na véspera do encontro, o Tondela recorreu às redes sociais para o direito de resposta. "Francisco J. Marques, obrigado pelo vídeo onde realmente se vê o nosso treinador a dar indicações à equipa. Amanhã lá estaremos de novo a defender o Tondela de forma briosa e nada ridícula", retorquiu o emblema beirão.