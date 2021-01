Tondela tem surto de covid-19 no plantel e vai pedir adiamento do jogo com o Boavista

O plantel do Tondela tem um surto do novo coronavírus e vai pedir o adiamento do jogo da 14.ª jornada da Liga NOS, no sábado, com o Boavista, revelou esta sexta-feira o diretor de comunicação do clube.

"Acabámos de saber o resultado dos testes realizados 48 horas antes do jogo e temos dois jogadores e cinco elementos do 'staff' com resultado positivo ao vírus SARS-CoV-2", que provoca a covid-19, disse Francisco Favinha.

A comunicação foi feita pouco antes da hora de início da conferência de imprensa do treinador Pako Ayestrarán, com vista a abordar a receção ao Boavista, em jogo marcado para sábado, com início às 20H30, no Estádio João Cardoso.

O Tondela está a encaminhar o resultado dos testes à Direção-Geral da Saúde (DGS) e à Liga de clubes, na qual vai "pedir o adiamento do jogo com o Boavista", uma vez que "não é possível saber se haverá mais casos positivos, apesar do resultado, para já, ser negativo".

"O clube considera que o mais sensato é adiar o jogo, para evitar possíveis contágios, caso se venham a revelar mais casos positivos no plantel e no 'staff', assumiu o diretor de comunicação.