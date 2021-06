Tondela: tiro de partida a meio gás

O primeiro dia de trabalho do plantel do Tondela realizou-se numa unidade hospitalar em Viseu e mediante um lote de jogadores que ainda está muito distante da formação que o espanhol Pako Ayestarán irá orientar na temporada que se avizinha.





Concretamente, foram 14 os jogadores que marcaram presença no arranque dos trabalhos para cumprir o primeiro de dois dias destinados exclusivamente aos tradicionais exames clínicos, na certeza que as avaliações agendadas para amanhã já se vão realizar nas instalações do complexo desportivo do Estádio João Cardoso.Contas feitas estiveram presentes os guarda-redes Babacar Niasse, Pedro Trigueira e Joel Sousa; os defesas Tiago Almeida e Jota, os médios Jaquité e João Pedro, bem como Manuel Garruço, que na época passada esteve emprestado ao Beira-Mar.Salvador Agra, Tomislav Strkalj, Souleymane Anne, Rafael Barbosa, Telmo Arcanjo e Rúben Fonseca, que na época passada esteve cedido ao Salgueiros, constituem o lote de avançados.Tiro de partida a meio gás e também ainda sem a presença de Pako Ayestarán, bem como dos brasileiros Pedro Augusto e Bebeto, que estão a cumprir o obrigatório período de quarentena, para além do internacional venezuelano Jhon Murillo, jogador que esteve recentemente ao serviço da sua seleção e testou positivo à Covid-19.O defesa Naoufel Khacef também ainda não se apresentou em Tondela, mas está previsto que o argelino consiga viajar para Portugal nas próximas horas para integrar o arranque dos trabalhos.