O primodivisionário Tondela venceu esta quinta-feira por 2-1 o Anadia, no primeiro jogo de preparação para a temporada 2019/20, que decorreu à porta fechada, no Estádio Municipal Dr. Américo Couto, na Mealhada, Aveiro.Num jogo em que cada parte teve apenas 35 minutos e em que todos os jogadores disponíveis foram utilizados, os três golos da partida foram marcados no curto período de quatro minutos.Xavier, aos 65 minutos, inaugurou o marcador, mas o Anadia empatou dois minutos depois, através de Nadson, tendo a vitória do Tondela sido assegurada aos 69, por Rúben Fonseca, reforço da equipa beirã, proveniente da equipa de sub-19.O próximo jogo de preparação da equipa orientada por Natxo González é à porta aberta e está marcado para sábado, último dia de estágio no Luso, onde decorre o desafio, às 10:30, frente ao Desportivo das Aves.