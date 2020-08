Tondela volta a realizar estágio de pré-temporada no Luso

O Tondela escolheu novamente o Centro de Treinos/Estágios do Luso como casa para o estágio de pré-temporada, anunciou este domingo o clube através do seu sítio oficial.





O estágio irá decorrer entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro, sendo que até lá os trabalhos do plantel às ordens de Pako Ayestarán irão prosseguir no Complexo do Estádio João Cardoso, com o primeiro treino da equipa nesta nova temporada agendado já para esta segunda-feira.